Фетисов: В России будут рады возвращению Овечкина
Если нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решит играть до 50 лет, то это всех только порадует. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
По его словам, если при этом 39-летний форвард решит вернуться в Россию, то это станет большой радостью для всех российских любителей хоккея.
«Мы ждём его в России с нетерпением. Поиграет за родное «Динамо», где он вырос», - указал Фетисов.
Парламентарий добавил, что решение о своей карьере Овечкин будет принимать в зависимости от своей физической формы.
Ранее Овечкин заявил, что думает о возвращении в московское «Динамо» «если здоровье позволит», сообщает RT.
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