Фетисов: В России будут рады возвращению Овечкина

По его словам, если при этом 39-летний форвард решит вернуться в Россию, то это станет большой радостью для всех российских любителей хоккея.

«Мы ждём его в России с нетерпением. Поиграет за родное «Динамо», где он вырос», - указал Фетисов.

Парламентарий добавил, что решение о своей карьере Овечкин будет принимать в зависимости от своей физической формы.

Ранее Овечкин заявил, что думает о возвращении в московское «Динамо» «если здоровье позволит», сообщает RT.

