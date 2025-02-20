Малкин заявил, что планирует завершить свою карьеру в «Питтсбурге»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» россиянин Евгений Малкин планирует завершить карьеру в этой команде. Комментарий спортсмена приводит New York Times.

«Я не завершаю карьеру. Я знаю, что некоторые люди говорят, что я вернусь в Россию и поиграю за свою родную команду ("Металлург" из Магнитогорска. - НСН). Но я никогда об этом не говорил», - подчеркнул Малкин.

По словам хоккеиста, он любит «Питтсбург» и завершит карьеру здесь. Как отметил Малкин, после клуба НХЛ он не будет играть в России. Вместе с тем спортсмен допустил, что проведет одну игру на родине, «чтобы попрощаться».

Евгению Малкину 38 лет, он выступает за «Питтсбург» с 2006 года, контракт игрока с клубом будет действовать до конца сезона-2025/26. Спортсмен входит в рейтинг 25 лучших игроков XXI века в НХЛ по версии издания Daily Faceoff, отмечает 360.ru.

