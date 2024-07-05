Фестиваль для болельщиков в Петровском парке прерван из-за непогоды

Мероприятия фестиваля для футбольных болельщиков в Петровском парке возле стадиона «Динамо» в Москве временно приостановлены в связи с прогнозом об ухудшении погоды. Об этом объявила администрация «ВТБ-Арены».

Фестиваль был организован в рамках Братского кубка по футболу. Программа возобновится, как только посещение станет безопасным. Как уточнили в «Динамо», выступления артистов и автограф-сессию ветеранов решено перенести на ближайшие выходные.