Фестиваль для болельщиков в Петровском парке прерван из-за непогоды
Мероприятия фестиваля для футбольных болельщиков в Петровском парке возле стадиона «Динамо» в Москве временно приостановлены в связи с прогнозом об ухудшении погоды. Об этом объявила администрация «ВТБ-Арены».
Фестиваль был организован в рамках Братского кубка по футболу. Программа возобновится, как только посещение станет безопасным. Как уточнили в «Динамо», выступления артистов и автограф-сессию ветеранов решено перенести на ближайшие выходные.
Братский кубок проходит в российской столице с 3 по 7 июля. Сопровождающий его фестиваль в соседнем Петровском парке предполагает выступления музыкантов, турниры для болельщиков. Посетители имеют возможность наблюдать за матчами Братского кубка, также демонстрируются фестивальные фильмы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МЧС предупредило о дождь с грозой и возможным градом во второй половине дня пятницы. Горожан призвали соблюдать осторожность. В непогоду, по возможности не находиться на улице, не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru