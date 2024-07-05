Фестиваль для болельщиков в Петровском парке прерван из-за непогоды

Мероприятия фестиваля для футбольных болельщиков в Петровском парке возле стадиона «Динамо» в Москве временно приостановлены в связи с прогнозом об ухудшении погоды. Об этом объявила администрация «ВТБ-Арены».

Фестиваль был организован в рамках Братского кубка по футболу. Программа возобновится, как только посещение станет безопасным. Как уточнили в «Динамо», выступления артистов и автограф-сессию ветеранов решено перенести на ближайшие выходные.

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Братский кубок проходит в российской столице с 3 по 7 июля. Сопровождающий его фестиваль в соседнем Петровском парке предполагает выступления музыкантов, турниры для болельщиков. Посетители имеют возможность наблюдать за матчами Братского кубка, также демонстрируются фестивальные фильмы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее МЧС предупредило о дождь с грозой и возможным градом во второй половине дня пятницы. Горожан призвали соблюдать осторожность. В непогоду, по возможности не находиться на улице, не прятаться под деревьями, обходить шаткие конструкции.

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Фото: t.me/fcdynamo
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