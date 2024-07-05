«Смерчи, ливни и прохлада»: Центральную Россию накроет «фронтальным разделом»
Вечером пятницы и в ночь на субботу центральная Россия столкнется с сильными ливнями, возможно образование смерчей, сказал в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Вечером пятницы и в ночь на субботу над центральной Россией пройдут сильные ливни, есть вероятность образования смерчей, заявил в разговоре с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Есть вероятность смерчей. Нельзя сказать с определенностью, что они будут именно где-то в определенной точке, но на этом фронтальном разделе, который сейчас будет перемещаться через центральную область, захватывая север Тверской и запад Ярославской областей, а также Вологодскую область, есть отличная от нуля вероятность очень сильных ливней. Это значит, что будет очень мощно развита кучево-дождевая облачность с высотой верхней границы 12-14 километров. Вот здесь есть верность образования смерчей. Своего пика все эти явления достигнут во второй половине дня пятницы и в ночь на субботу», - отметил собеседник НСН.
Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в свою очередь рассказал, что солнечная и сухая погода вернется в центральную Россию уже в воскресенье.
«В столичном регионе ожидается похолодание, уже сегодня в Москве далеко не +33... +35 градусов, как было вчера. Столбики термометров лишь слегка преодолеют отметку в +30 градусов. Холодный атмосферный фронт, который сегодня с ливнями и грозами пройдет по территории региона, вызовет дальнейшее понижение температурных показателей, однако длительным оно не будет. В субботу в Москве +22... +24 градуса. Начиная с воскресенья в атмосфере вновь восстановит свои позиции антициклон: погода снова станет сухой и солнечной, температура начнет постепенно повышаться. В воскресенье уже около +27 градусов, а начало новой недели вновь отметится температурами около +30 градусов. В понедельник +28... +30, во вторник +29... +31, в середине недели такая же температура», - заключил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что температура воздуха в Москве в июне 2024 года была на 2,5 градуса выше климатической нормы, напоминает «Радиоточка НСН».
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