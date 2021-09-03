Фернандес и Ионов не сыграют за сборную РФ против Кипра

Защитник Марио Фернандес и хавбек Алексей Ионов не выйдут на поле в матче сборной России с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом объявила пресс-служба Российского футбольного союза.

Тренеры и медики приняли такое решение, чтобы дать этим двум футболистам восстановиться после последней игры со сборной Хорватии. Как говорится в сообщении, Ионов и Фернандес сейчас испытывают «небольшой дискомфорт».