Фернандес и Ионов не сыграют за сборную РФ против Кипра
Защитник Марио Фернандес и хавбек Алексей Ионов не выйдут на поле в матче сборной России с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом объявила пресс-служба Российского футбольного союза.
Тренеры и медики приняли такое решение, чтобы дать этим двум футболистам восстановиться после последней игры со сборной Хорватии. Как говорится в сообщении, Ионов и Фернандес сейчас испытывают «небольшой дискомфорт».
При этом оба по-прежнему будут принимать участие в тренировках на подмосковной базе сборной РФ в Новогорске. Предполагается, что они подготовятся к игре с Мальтой, которая назначена на 7 сентября.
Матч Кипр - Россия состоится в Никосии в субботу, 4 сентября. Начало в 19:00 по московскому времени.
Сборная РФ 1 сентября сыграла вничью 0:0 с Хорватией. На 78-й минуте матча Марио Фернандеса на поле заменил Илья Самошников.
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