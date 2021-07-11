Фергюсон поддержал Макгрегора после поражения
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон прокомментировал поражение ирландца Конора Макгрегора от американского бойца Дастина Порье в поединке UFC 264. Он сделал соответствующую запись в Twitter.
«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься», — написал Фергюсон.
Порье победил Макгрегора в первом раунде после того, как ирландец вывернул ногу, отступая под напором соперника, и сломал ее, отмечает Газета.ru.
Перелом ноги у Макгрегора подтвердил президент UFC Дэйна Уайт, сообщают «Известия».
«Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта», — цитирует Уайта «Спорт-Экспресс».
Конор Макгрегор считает, что его поединок с американцем еще не завершен.
«Это ещё не конец. Если мне придётся подраться с ним на улице, значит, будет так. Мне плевать», —приводит словам Макгрегора RT.
В третьем бою, который провели спортсмены, две победы – на счету Порье.
Макгрегор в ММА добился 22 побед и перенес 6 поражений. У Порье столько же поражений, но побед больше – 28 и еще 1 бой был признан несостоявшимся.
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