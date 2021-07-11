Фергюсон поддержал Макгрегора после поражения

Порье победил Макгрегора в первом раунде после того, как ирландец вывернул ногу, отступая под напором соперника, и сломал ее, отмечает Газета.ru.

Перелом ноги у Макгрегора подтвердил президент UFC Дэйна Уайт, сообщают «Известия».

«Утром его ждет операция. Я не знаю, сколько времени Макгрегор проведет вне спорта», — цитирует Уайта «Спорт-Экспресс».

Конор Макгрегор считает, что его поединок с американцем еще не завершен.

«Это ещё не конец. Если мне придётся подраться с ним на улице, значит, будет так. Мне плевать», —приводит словам Макгрегора RT.

В третьем бою, который провели спортсмены, две победы – на счету Порье.

Макгрегор в ММА добился 22 побед и перенес 6 поражений. У Порье столько же поражений, но побед больше – 28 и еще 1 бой был признан несостоявшимся.

