Макгрегор обошёл Месси и Роналду в рейтинге самых богатых спортсменов года

Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года. Ирландский боец смешанных единоборств в последние годы активно занимается развитием личного бренда виски. Это принесло ему 170 миллионов долларов и увеличило его общий доход за последние 12 месяцев до 208 миллионов.

Далее в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico расположились нападающий «Барселоны» Лионель Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет Газета.ру.

А ранее Forbes оценил доход Макгрегора за минувший год в 180 миллионов долларов. При этом большую часть этой суммы он получил от продажи контрольной доли в личном бренде виски Proper No. Twelve. Около 8 миллионов ему принесли рекламные контракты, на боях ирландец заработал 22 миллиона.

К слову, Конор Макгрегор ранее заявил, что его бой с американским спортсменом Дастином Порье намечена на 10 июля. О реванше ирландец сообщил в своем Instagram.

Напомним, 24 января Макгрегор во втором раунде главного боя на турнире UFC 257 в Абу-Даби был отправлен Порье в нокаут. А предыдущем поединке между бойцами в 2014 году была обратная ситуация.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортРейтингКриштиану РоналдуЛионель МессиКонор Макгрегор
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