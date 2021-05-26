Макгрегор обошёл Месси и Роналду в рейтинге самых богатых спортсменов года
Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года. Ирландский боец смешанных единоборств в последние годы активно занимается развитием личного бренда виски. Это принесло ему 170 миллионов долларов и увеличило его общий доход за последние 12 месяцев до 208 миллионов.
Далее в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico расположились нападающий «Барселоны» Лионель Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, пишет Газета.ру.
А ранее Forbes оценил доход Макгрегора за минувший год в 180 миллионов долларов. При этом большую часть этой суммы он получил от продажи контрольной доли в личном бренде виски Proper No. Twelve. Около 8 миллионов ему принесли рекламные контракты, на боях ирландец заработал 22 миллиона.
К слову, Конор Макгрегор ранее заявил, что его бой с американским спортсменом Дастином Порье намечена на 10 июля. О реванше ирландец сообщил в своем Instagram.
Напомним, 24 января Макгрегор во втором раунде главного боя на турнире UFC 257 в Абу-Даби был отправлен Порье в нокаут. А предыдущем поединке между бойцами в 2014 году была обратная ситуация.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Макфол призвал Путина освободить осужденных в РФ американцев
- В Югре потушили все лесные пожары
- Синоптики рассказали москвичам о погоде 26 мая
- В Сирии начались выборы президента
- Выживший рыбак сообщил, что японское судно не двигалось во время столкновения
- Умер Уильям Шекспир, привившийся от коронавируса
- Швеция временно прекратила авиасообщение с Белоруссией
- Названа предварительная причина столкновения японского и российского судов
- В Чешском посольстве в Москве сократили 71 работника
- ФАС предложила ввести новые тарифы на тепло
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru