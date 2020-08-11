Федун остался недоволен объяснениями судей по пенальти в матче «Спартак»-«Сочи»
Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун остался недоволен объяснениями судей о назначенных пенальти в матче команды против "Сочи" в первом туре РПЛ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Федуна, не удовлетворены объяснениями также и болельщики.
Ранее главный судья матча РПЛ «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев заявил, что при видеопросмотре спорного эпизода интенсивность движения спартаковского игрока была не столь высокой, какой она показалась ему во время игрового эпизода. Но нарушение правил, по его мнению, все равно было, и основания для назначения 11-метрового имелись.
Встреча "Спартака" и "Сочи" состоялась 9 августа. Матч завершился со счетом 2:2. Оба гола сочинцы забили с пенальти, назначение которых было спорным.
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