Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

«Ребята меня порадовали! Вторая волевая победа подряд. Очень качественная игра в нападении, были помарки в защите, но в целом команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!» — заявил Леонид Федун.

Игра на московском стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счетом 5:2 с пользу «Спартака».

Авторами голов стали Квинси Промес, Александр Соболев – оба по два раза - и Руслан Литвинов. У «Крыльев Советов» мячи забили Роман Ежов и Амар Рахманович.

В следующем туре спартаковцы сыграют в московском дерби с ЦСКА, а самарский клуб встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 16 октября, пишет Газета.ru.

