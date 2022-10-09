Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Леонид Федун, который до недавнего времени был владельцем ФК «Спартак», прокомментировал «Спорт-Экспресс» победу клуба над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ребята меня порадовали! Вторая волевая победа подряд. Очень качественная игра в нападении, были помарки в защите, но в целом команда сейчас на ходу. Дай Бог, чтоб так дальше продолжалось!» — заявил Леонид Федун.
Игра на московском стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счетом 5:2 с пользу «Спартака».
Авторами голов стали Квинси Промес, Александр Соболев – оба по два раза - и Руслан Литвинов. У «Крыльев Советов» мячи забили Роман Ежов и Амар Рахманович.
В следующем туре спартаковцы сыграют в московском дерби с ЦСКА, а самарский клуб встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 16 октября, пишет Газета.ru.
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