«Спартак» обыграл «Зенит» в матче группового этапа РПЛ
29 сентября 202222:25
Московский ФК «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Российской премьер-лиги.
Счет игры составил 3:0 в пользу москвичей.
В «Спартак» отличился Квинси Промес. Он забил голы на 79 и 95 минутах. Еще один мяч в ворота «Зенита» направил Александр Соболев на 86 минуте.
В группе В «Спартак» (9 очков) является лидером, далее следуют самарские «Крылья Советов» (6), «Зенит» (3) - третий.
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29 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru