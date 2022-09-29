«Спартак» обыграл «Зенит» в матче группового этапа РПЛ

Московский ФК «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Российской премьер-лиги.

Счет игры составил 3:0 в пользу москвичей.

В «Спартак» отличился Квинси Промес. Он забил голы на 79 и 95 минутах. Еще один мяч в ворота «Зенита» направил Александр Соболев на 86 минуте.

В группе В «Спартак» (9 очков) является лидером, далее следуют самарские «Крылья Советов» (6), «Зенит» (3) - третий.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СпартакЗенит
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