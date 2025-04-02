Федору Емельяненко вручили диплом кандидата педагогических наук

Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко получил диплом кандидата педагогических наук в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Об этом спортсмен сообщил в соцсетях.

Вручение прошло 31 марта на заседании ученого совета вуза. Емельяненко поблагодарил руководство учреждения «за предоставленную возможность пройти этот сложный научный путь в стенах родного университета».

Федор Емельяненко в 2023 году завершил карьеру в ММА. На счету спортсмена 40 побед и семь поражений, эксперты неоднократно называли его лучшим бойцом в истории ММА. В последнем поединке Емельяненко уступил американцу Райану Бейдеру, бой завершился в первом раунде техническим нокаутом.

