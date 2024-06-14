Вратарь «Балтики» Латышонок перешел в «Зенит»
14 июня 202416:19
Основной вратарь калининградского футбольного клуба «Балтика» Евгений Латышонок официально перешел в «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Как отмечается, соглашение с 25-летним голкипером подписано на четыре года с возможностью автоматического продления ещё на год.
Футболист выступал за калининградскую команду с 2019 года. В этом сезоне он был признан лучшим вратарем розыгрыша Кубка России-2023/24.
Ранее стало известно, что Федор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru