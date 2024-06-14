Вратарь «Балтики» Латышонок перешел в «Зенит»

Как отмечается, соглашение с 25-летним голкипером подписано на четыре года с возможностью автоматического продления ещё на год.

Футболист выступал за калининградскую команду с 2019 года. В этом сезоне он был признан лучшим вратарем розыгрыша Кубка России-2023/24.

Ранее стало известно, что Федор Смолов может вернуться в ФК «Краснодар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

