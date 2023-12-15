Федор Емельяненко отказался от поста почетного президента Союза ММА России
Экс-боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко отказался стать почетным президентом Союза ММА России. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что главой союза единогласно избрали Виктора Дроздова 15 декабря.
Емельяненко занимал должность главы союза с 2012 по 2018 год, после чего стал почетным президентом, председателем наблюдательного совета и снова возглавлял союз, оставив пост в августе текущего года.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что не собирается выходить на ринг с Емельяненко. «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал Тайсон. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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