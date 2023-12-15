Федор Емельяненко отказался от поста почетного президента Союза ММА России

Отмечается, что главой союза единогласно избрали Виктора Дроздова 15 декабря.

Емельяненко занимал должность главы союза с 2012 по 2018 год, после чего стал почетным президентом, председателем наблюдательного совета и снова возглавлял союз, оставив пост в августе текущего года.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что не собирается выходить на ринг с Емельяненко. «Боя с Федором не будет. Он один из моих идолов», — сказал Тайсон. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



