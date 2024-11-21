Федерация тяжелой атлетики РФ выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР

Федерация тяжелой атлетики РФ выдвинула главу Минспорта страны Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Глава Минспорта заявил о сближении позиций с МОК

Как сообщает пресс-служба федерации, соответствующее решение было принято 21 ноября по итогам заседания исполнительного комитета.

Ранее пост президента ОКР покинул Станислав Поздняков, объяснивший своё решение геополитическими вызовами, с которыми столкнулась Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Затем глава Федерации тенниса России Шамиль выступил с предложением назначить на эту должность Михаила Дегтярева, эту инициативу поддержал глава государства Владимир Путин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:МинспортТяжелая АтлетикаОКРМихаил Дегтярев

Горячие новости

Все новости

партнеры