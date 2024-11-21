Федерация тяжелой атлетики РФ выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР
Федерация тяжелой атлетики РФ выдвинула главу Минспорта страны Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщает пресс-служба федерации, соответствующее решение было принято 21 ноября по итогам заседания исполнительного комитета.
Ранее пост президента ОКР покинул Станислав Поздняков, объяснивший своё решение геополитическими вызовами, с которыми столкнулась Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Затем глава Федерации тенниса России Шамиль выступил с предложением назначить на эту должность Михаила Дегтярева, эту инициативу поддержал глава государства Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru