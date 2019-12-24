Фанаты «Ахмата» обидели Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, почему перестал посещать матчи грозненского футбольного клуба «Ахмат». По словам главы республики, его задело поведение болельщиков команды.
«Они так болеют, как будто я их заставляю», - посетовал Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный». Глава Чечни признался, что его обижает такое отношение.
Отметим, что в весной этого года издание «Кавказский узел» сообщало, что на матчи «Ахмата» якобы сгоняют работники бюджетной сферы.
ФК «Ахмат» финансируется из «Фонда имени Ахмата Кадырова». До 2017 года клуб носил имя «Терек». В сентябре 2019-го сообщалось, что грозненская команда проявляет интерес к экс-игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву, который вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным вышел по УДО, отмечает РИА ФАН.
Спортсмены были приговорены к реальным срокам заключения за две драки, которые они спровоцировали в центре Москвы в начале октября 2018 года.
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