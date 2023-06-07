«Факел» на выезде переиграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче
7 июня 202317:10
Воронежский «Факел» переиграл в гостях красноярский «Енисей» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право играть в будущем сезоне в Российской премьер-лиге, передает РБК.
Подопечные Вадима Евсеева с 59 минуты играли в большинстве после удаления за прямую красную карточку полузащитника хозяев поля Олега Ланина.
В итоге на 77-й минуте матча отличился Евгений Марков.
Ответная игра пройдет в Воронеже 10 июня.
Ранее стало известно, что «Химки» досрочно вылетели из футбольной Премьер-лиги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru