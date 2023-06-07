«Факел» на выезде переиграл «Енисей» со счетом 1:0 в первом переходном матче

Воронежский «Факел» переиграл в гостях красноярский «Енисей» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право играть в будущем сезоне в Российской премьер-лиге, передает РБК.

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Подопечные Вадима Евсеева с 59 минуты играли в большинстве после удаления за прямую красную карточку полузащитника хозяев поля Олега Ланина.

В итоге на 77-й минуте матча отличился Евгений Марков.

Ответная игра пройдет в Воронеже 10 июня.

Ранее стало известно, что «Химки» досрочно вылетели из футбольной Премьер-лиги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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