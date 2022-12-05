Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»

Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, который считается одним из самых надёжных источников в футбольных трансферах, опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию он написал в своих соцсетях, что португальский футболист ещё ничего не одобрил.

«До сих пор ничего не подписано, не согласовано и не одобрено Криштиану. В центре внимания чемпионат мира», - написал Романо.

Опроверг информацию о переходе и журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью о «Манчестер Юнайтед». В своих соцсетях он прокомментировал эти слухи словами: «И снова неправда».

Ранее испанская спортивная газета Marca написала, что с 1 января 2023 года нападающий Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КонтрактыФутболФутболистКриштиану Роналду
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