Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
Итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, который считается одним из самых надёжных источников в футбольных трансферах, опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию он написал в своих соцсетях, что португальский футболист ещё ничего не одобрил.
«До сих пор ничего не подписано, не согласовано и не одобрено Криштиану. В центре внимания чемпионат мира», - написал Романо.
Опроверг информацию о переходе и журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью о «Манчестер Юнайтед». В своих соцсетях он прокомментировал эти слухи словами: «И снова неправда».
Ранее испанская спортивная газета Marca написала, что с 1 января 2023 года нападающий Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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