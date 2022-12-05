Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»

Комментируя появившуюся в СМИ информацию он написал в своих соцсетях, что португальский футболист ещё ничего не одобрил.

«До сих пор ничего не подписано, не согласовано и не одобрено Криштиану. В центре внимания чемпионат мира», - написал Романо.

Опроверг информацию о переходе и журналист Пирс Морган, которому Роналду дал скандальное интервью о «Манчестер Юнайтед». В своих соцсетях он прокомментировал эти слухи словами: «И снова неправда».

Ранее испанская спортивная газета Marca написала, что с 1 января 2023 года нападающий Криштиану Роналду станет игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с зарплатой 200 млн евро за сезон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

