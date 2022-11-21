Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*

На аккаунт нападающего «Манчестер Юнайтед» подписались более 500 млн человек, Роналду стал первой в истории персоной, достигшей этой отметки.

Вторым по популярности в соцсети стал аргентинец Лионель Месси – на форварда «ПСЖ» подписаны более 376 млн человек.

Ранее власти Ирана заблокировали на территории страны Instagram из-за «действий оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности», что осуществлялось посредством приложения, пишут «Известия».