Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*
Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
На аккаунт нападающего «Манчестер Юнайтед» подписались более 500 млн человек, Роналду стал первой в истории персоной, достигшей этой отметки.
Вторым по популярности в соцсети стал аргентинец Лионель Месси – на форварда «ПСЖ» подписаны более 376 млн человек.
Ранее власти Ирана заблокировали на территории страны Instagram из-за «действий оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности», что осуществлялось посредством приложения, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- Путин ввёл акциз на сладкие напитки
- Собянин открыл станцию «Мещерская» будущего МЦД-4 после реконструкции
- СМИ: Эрдоган заявил, что Россия отказалась «выполнять свой долг» в Сирии
- ФРГ не стала раскрывать количество направляемых Польше систем ПРО и ПВО
- ВС РФ уничтожили в Херсонской области украинскую диверсионную группу
- Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии
- СМИ: умер звезда «Могучих рейнджеров» Джейсон Дэвид Фрэнк
- Рогов сообщил об ударах ВС РФ по скоплениям ВСУ в Запорожской области
- Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*
- В Госдуме заявили о создании в РФ «Культурного фронта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru