Криштиану Роналду набрал 500 млн подписчиков в Instagram*

Португальский футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Госдуме предложил восстановить доступ к Instagram в РФ

На аккаунт нападающего «Манчестер Юнайтед» подписались более 500 млн человек, Роналду стал первой в истории персоной, достигшей этой отметки.

Вторым по популярности в соцсети стал аргентинец Лионель Месси – на форварда «ПСЖ» подписаны более 376 млн человек.

Ранее власти Ирана заблокировали на территории страны Instagram из-за «действий оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности», что осуществлялось посредством приложения, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортФутболистСоцсетиInstagramКриштиану Роналду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры