Евсеев вернулся к работе после нападения

После нападения хулиганов вернулся к работе возглавляющий футбольный клуб «Ленинградец» шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев. Об этом сообщило РИА Новости.

«Шли на нас с ножом»: Евсеев о нападении хулиганов на него и помощника в Астрахани

По словам руководителя пресс-службы клуба Георгия Начкепия, Евсеев чувствует себя нормально и проводит тренировку. Впереди у тренера восстановительный период после ожога слизистой.

Напомним, на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали с ножом двое молодых людей по пути в отель. В интервью НСН Евсеев заявил, что увернулся от ножевого ранения, однако попадания перцового баллончика в глаза избежать не удалось.

Позднее хулиганов задержали, ими оказались местные жители 2002 и 2003 годов рождения. По факту хулиганства против них было возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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