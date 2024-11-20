Евсеев вернулся к работе после нападения

По словам руководителя пресс-службы клуба Георгия Начкепия, Евсеев чувствует себя нормально и проводит тренировку. Впереди у тренера восстановительный период после ожога слизистой.

Напомним, на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали с ножом двое молодых людей по пути в отель. В интервью НСН Евсеев заявил, что увернулся от ножевого ранения, однако попадания перцового баллончика в глаза избежать не удалось.

Позднее хулиганов задержали, ими оказались местные жители 2002 и 2003 годов рождения. По факту хулиганства против них было возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.ru.

