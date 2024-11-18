«Шли на нас с ножом»: Евсеев о нападении хулиганов на него и помощника в Астрахани

Бывший игрок сборной России по футболу, главный тренер команды «Ленинградец» Вадим Евсеев сообщил в беседе с НСН, что его зрение пока не восстановилось после нападения в Астрахани.



Инцидент произошел после матча с «Волгарем», в котором «Ленинградец» сыграл ничью. У нападавших был нож и перцовый баллончик. При атаке хулиганов на тренера пострадал его помощник Александр Шмарко. Евсеев заявил, что увернулся от ножевого ранения, однако попадания перцового баллончика в глаза избежать не удалось.

«На нас с ножом пошли, я отбивался. Ослеп, сейчас не вижу из-за баллончика перцового. Не убежал, защищал своего товарища. Не знаю, кто нападал, не спрашивал. Полиция занимается делом. У меня второй день рождения», - сказал он.

Ранее глава пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия сообщил, что нападение произошло после игры, когда тренерский штаб и руководство возвращались в отель около полуночи. На сотрудников клуба напали два человека, передает «Радиоточка НСН»

