Европейские топ-клубы объявили о создании Суперлиги
Двенадцать ведущих футбольных команд Европы пришли к соглашению о создании нового турнира - Европейской Суперлиги, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-релиз.
Руководить турниром будут клубы-основатели - команды из Англии, Италии и Испании. Еще три клуба присоединятся до начала первого сезона, который, как ожидается, начнется в ближайшее время.
Председателем Европейской Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.
Ранее испанский футбольный клуб «Реал» завершил матч с английской командой «Ливерпуль» со счетом 0:0 и получил путевку в полуфинал Лиги чемпионов.
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