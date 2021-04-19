Европейские топ-клубы объявили о создании Суперлиги

Руководить турниром будут клубы-основатели - команды из Англии, Италии и Испании. Еще три клуба присоединятся до начала первого сезона, который, как ожидается, начнется в ближайшее время.

Председателем Европейской Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Ранее испанский футбольный клуб «Реал» завершил матч с английской командой «Ливерпуль» со счетом 0:0 и получил путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

