ФК «Реал» вышел в полуфинал ЛЧ первый раз за три года

Испанский футбольный клуб "Реал" завершил матч с английской командой "Ливерпуль" со счетом 0:0 и получил путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.

Команда смогла выиграть по сумме двух матчей. Первую встречу "Реал" выиграл со счетом 3:1. По данным агентства, это уже восьмая игра для этих команд, они уже встречались в сезоне 2017/18.

Отмечается, что это первый за три года выход "Реала" в полуфинал Лиги чемпионов. Мадридские спортсмены в предыдущих сезонах не могли выйти из 1/8 финала.

"Реалу" предстоит бороться за выход в финал с английским ФК "Челси". Первые полуфинальные встречи пройдут уже 27 и 28 апреля.

