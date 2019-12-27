Евгения Медведева извинилась перед фанатами за холодность

27 декабря 201923:59

Серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева принесла извинения зрителям чемпионата России, который проходит в Красноярске, за холодное отношение к поддержке трибун. Об этом сообщает ТАСС.

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Спортсменка передала обращение к болельщикам через журналистов после исполнения короткой программы, сказав, что их поддержка ей очень помогла и произвела на нее сильное впечатление. Спортсменка занимает пятое место по итогам первой части программы, на результатах сказалось то, что накануне проката у нее сломались коньки.

Как рассказывает сама фигуристка, самым сложным было успокоиться и перестать нервничать и "трястись". Она рассказала, что ей и ее тренеру пришлось чинить ботинки скотчем. Произвольная программа чемпионата будет проходить в эту субботу. Медведева сообщила, что продолжит соревнование в старых коньках.

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ФОТО: скриншот
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