Этап кубка мира по плаванию в Париже отменили из-за грязной воды

В сообщении пресс-службы организации отмечается, что причиной загрязнения стало выпадение осадков. Вода в Сене остается ниже допустимых стандартов, подчеркнули в World Aquatics.

«После консультаций с органами здравоохранения и партнерами мероприятия, запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить», - говорится в заявлении.

В организации призвали выработать план действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций в будущем.

Россиянин Климент Колесников ранее установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале Кубка России в Казани, передает «Радиоточка НСН».

