Этап кубка мира по плаванию в Париже отменили из-за грязной воды
Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила об отмене этапа Кубка мира по плаванию на открытой воде в столице Франции из-за загрязнения реки Сены.
В сообщении пресс-службы организации отмечается, что причиной загрязнения стало выпадение осадков. Вода в Сене остается ниже допустимых стандартов, подчеркнули в World Aquatics.
«После консультаций с органами здравоохранения и партнерами мероприятия, запланированный на эти выходные этап Кубка мира по плаванию на открытой воде было решено отменить», - говорится в заявлении.
В организации призвали выработать план действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций в будущем.
Россиянин Климент Колесников ранее установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в полуфинале Кубка России в Казани, передает «Радиоточка НСН».
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