Россиянка Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом
Пловчиха Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани показала новый мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом.
Дистанцию финального заплыва Чикунова преодолела за 2 минуты 17,55 секунды. Это на 1,4 секунды лучше прошлого мирового рекорда.
Предыдущее достижение принадлежит спортсменке из ЮАР Татьяне Скунмакер. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2 минуты 18,95 секунды.
Участие мужчин добавит сложностей в групповые выступления сборных по синхронному плаванию. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказала российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru