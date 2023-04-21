Россиянка Чикунова побила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом

Дистанцию финального заплыва Чикунова преодолела за 2 минуты 17,55 секунды. Это на 1,4 секунды лучше прошлого мирового рекорда.

Предыдущее достижение принадлежит спортсменке из ЮАР Татьяне Скунмакер. На Олимпийских играх в Токио она показала результат 2 минуты 18,95 секунды.

Участие мужчин добавит сложностей в групповые выступления сборных по синхронному плаванию. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказала российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева.

