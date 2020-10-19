Этап Гран-при по фигурному катанию во Франции отменен из-за COVID-19

Этап серии гран-при во Франции по фигурному катанию не состоится из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об отмене соревнований объявил Международный союз конькобежцев.

Французский этап должен был пройти с 13 по 15 ноября в Гренобле.

Ранее стало известно о переходе на самоизоляцию супруги президента Пятой республики Брижит Макрон после контакта с заражённым коронавирусом. По информации Le Figaro, медики рекомендовали её изолироваться на 7 дней.

Симптомов болезни у жены Эмануэля Макрона не зафиксировано, результаты теста пока не известны.

Накануне во Франции был зафиксирован рекордный суточный прирост инфицированных коронавиурсом – около 32,5 тысяч человек.

