Ещё один россиянин выставил на продажу клуб АПЛ

Вслед за Романом Абрамовичем, продавшим клуб Английской премьер-лиги «Челси», Максим Дёмин ведет переговоры по продаже «Борнмута». В настоящее время консультации с потенциальным покупателем выходят на завершающую стадию, сообщает Sky Sports.

По данным издания, сделку готовили всё лето, и продажа клуба должна состоятся ещё до чемпионата мира в Катаре.

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Наиболее вероятным покупателем английского футбольного клуба называют владельца команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Билла Фоули.

В Английской премьер-лиги после 6 туров «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее Роману Абрамовичу дали 81 день, чтобы продать ФК «Челси», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: pixabay.com
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