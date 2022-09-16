Ещё один россиянин выставил на продажу клуб АПЛ
Вслед за Романом Абрамовичем, продавшим клуб Английской премьер-лиги «Челси», Максим Дёмин ведет переговоры по продаже «Борнмута». В настоящее время консультации с потенциальным покупателем выходят на завершающую стадию, сообщает Sky Sports.
По данным издания, сделку готовили всё лето, и продажа клуба должна состоятся ещё до чемпионата мира в Катаре.
Наиболее вероятным покупателем английского футбольного клуба называют владельца команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Билла Фоули.
В Английской премьер-лиги после 6 туров «Борнмут» занимает 13-е место в турнирной таблице.
Ранее Роману Абрамовичу дали 81 день, чтобы продать ФК «Челси», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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