Ещё один россиянин выставил на продажу клуб АПЛ

Вслед за Романом Абрамовичем, продавшим клуб Английской премьер-лиги «Челси», Максим Дёмин ведет переговоры по продаже «Борнмута». В настоящее время консультации с потенциальным покупателем выходят на завершающую стадию, сообщает Sky Sports.

По данным издания, сделку готовили всё лето, и продажа клуба должна состоятся ещё до чемпионата мира в Катаре.