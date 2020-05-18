Ещё один футболист команды РПЛ заразился коронавирусом

Игрок казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев заразился коронавирусом. Как сообщает официальный сайт команды Российской премьер-лиги из столицы Татарстана, инфекцию выявил тест, взятый у 23-летнего защитника.

Пока спортсмен находится под наблюдением врачей в своём родном городе Владикавказе, передает «Свободная пресса».

Константин Плиев оказался уже вторым футболистом РПЛ с подтверждённым диагнозом CJVID-19. Ранее стало известно об инфицировании нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РубинКоронавирусФутболист
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