Ещё один футболист команды РПЛ заразился коронавирусом
Игрок казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев заразился коронавирусом. Как сообщает официальный сайт команды Российской премьер-лиги из столицы Татарстана, инфекцию выявил тест, взятый у 23-летнего защитника.
Пока спортсмен находится под наблюдением врачей в своём родном городе Владикавказе, передает «Свободная пресса».
Константин Плиев оказался уже вторым футболистом РПЛ с подтверждённым диагнозом CJVID-19. Ранее стало известно об инфицировании нападающего московского «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Опрос: Почти четверть россиян на «удалёнке» прибавили в весе
- «Абсолютный приоритет»: Мишустин рассказал о выплатах надбавок медикам
- Путин назвал причину сложной ситуации с COVID-19 в Дагестане
- Эксперт ожидает крупногабаритную новинку ВАЗ через два года
- Матвиенко выступила против «судилища» над ВОЗ из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru