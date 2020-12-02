Ещё две лыжные сборные снялись с этапов Кубка мира
Сразу две сборные в лыжных гонках объявили о пропуске этапов Кубка мира до конца года из-за ситуации с коронавирусом. Команда Финляндии не примет участие в соревнованиях в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).
Об этом сообщила сегодня Ассоциация лыжного спорта страны. Вопрос участия в стартах 2021 года будет решён позднее.
Аналогичное решение озвучила Ассоциация лыжного спорта Швеции. Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии.
Кроме того, шведы обратились в Международную федерацию лыжного спорта с просьбой организовать многодневку гонку «Тур де Ски» максимум в двух местах для снижения риск заражения во время переездов команд. Эти соревнования должны пройти с 1 по 10 января 2021 года.
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