Ещё две лыжные сборные снялись с этапов Кубка мира

Сразу две сборные в лыжных гонках объявили о пропуске этапов Кубка мира до конца года из-за ситуации с коронавирусом. Команда Финляндии не примет участие в соревнованиях в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и немецком Дрездене (19-20 декабря).

Об этом сообщила сегодня Ассоциация лыжного спорта страны. Вопрос участия в стартах 2021 года будет решён позднее.

Аналогичное решение озвучила Ассоциация лыжного спорта Швеции. Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии.

Кроме того, шведы обратились в Международную федерацию лыжного спорта с просьбой организовать многодневку гонку «Тур де Ски» максимум в двух местах для снижения риск заражения во время переездов команд. Эти соревнования должны пройти с 1 по 10 января 2021 года.





