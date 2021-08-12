Ещё четверо легкоатлетов РФ получили нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World athletics) допустила до соревнований ещё четырёх представителей российского спорта. Таким образом, число россиян - легкоатлетов, которые обладают нейтральным статусом, выросло до 147. Им разрешено выступать на международных стартах под эгидой World athletics.

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Решение принято на основании вердикта комиссии по допинг-контролю, которая согласилась с тем, что заявки четырех российских легкоатлетов отвечают соответствующим критериям.

Принимать участие в соревнованиях разрешено Вере Чалой (400 м с барьерами, 400 м), Юрию Чечуну (марафон), Никите Павлову (бег на 5000 м) и Валерию Путилину (метание копья).

При этом пять заявок российских спортсменов решено отклонить.

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Фото: worldathletics.org
ТЕГИ:ДопингСпортсменыЛегкая Атлетика
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