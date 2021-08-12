Ещё четверо легкоатлетов РФ получили нейтральный статус

Решение принято на основании вердикта комиссии по допинг-контролю, которая согласилась с тем, что заявки четырех российских легкоатлетов отвечают соответствующим критериям.

Принимать участие в соревнованиях разрешено Вере Чалой (400 м с барьерами, 400 м), Юрию Чечуну (марафон), Никите Павлову (бег на 5000 м) и Валерию Путилину (метание копья).

При этом пять заявок российских спортсменов решено отклонить.

