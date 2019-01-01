Эрнани продолжит карьеру в итальянской «Парме»

Футбольный клуб «Парма» подписал арендное соглашение на 1 год с обязательным правом выкупа с 25-летним бразильским полузащитником «Зенита» Эрнани, сообщает ТАСС.

По окончании арендного соглашения в силу вступит контракт, который будет действителен до 30 июня 2023 года.

В составе «Зенита» Эрнани стал победителем чемпионата России.

