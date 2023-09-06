Эрмосо обратилась в прокуратуру после скандального поцелуя Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо решила обратиться в прокуратуру с жалобой из-за скандального поцелуя, который её подарил ныне отстранённого президента испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, сообщает Mundo Deportivo.

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Инцидент произошёл после победы испанской женской сборной на Чемпионате мира-2023. Выигравших турнир испанок Рубиалес, во время церемонии награждения, целовал в щёку, Эрмосо поцеловал в губы.

По словам президента RFEF, это произошло «в момент, когда двое друзей праздновали победу». Эрмосо, в свою очередь, отметила, что ей не понравились действия Рубиалеса, при этом назвав инцидент «эмоцией момента, которая останется анекдотом».

Ранее нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба был дисквалифицирован на два матча условно за угрозы в адрес журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Георгий Зимарев
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