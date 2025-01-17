Эрлинг Холанн останется в «Манчестер Сити» до 2034 года
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о новом 10-летнем контракте с нападающим Эрлингом Холанном.
В пресс-службе команды заявили, что 24-летний норвежский футболист останется в составе до конца сезона 2033/2034.
«Тот факт, что контракт подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность Эрлингу как игроку и его любовь к нашему клубу», - заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.
Ранее в СМИ появилась информация, что за продление контракта «Аль-Насром» португальский нападающий Криштиану Роналду получит не только деньги, но и 5% акций саудовского клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Казани 12 школьников отравились в столовой оздоровительного центра
- Существенного подъема заболеваемости гриппом в России этой зимой не ожидается
- Озвучившая Кэнди в «Твин Пикс» актриса указала на атмосферу напряжения в фильмах Линча
- ВС РФ освободили Славянку в ДНР
- Моргенштерна обвинили в нарушении закона об иноагентах
- Путин поздравил композитора Николаева с 65-летием
- «Дискотека Авария» и ANNA ASTI: Что слушали россияне в новогодние праздники
- СМИ: Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
- Режиссер Сокуров назвал Дэвида Линча путеводной звездой русского кино
- Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru