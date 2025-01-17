Эрлинг Холанн останется в «Манчестер Сити» до 2034 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о новом 10-летнем контракте с нападающим Эрлингом Холанном.

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В пресс-службе команды заявили, что 24-летний норвежский футболист останется в составе до конца сезона 2033/2034.

«Тот факт, что контракт подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность Эрлингу как игроку и его любовь к нашему клубу», - заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

Ранее в СМИ появилась информация, что за продление контракта «Аль-Насром» португальский нападающий Криштиану Роналду получит не только деньги, но и 5% акций саудовского клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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