В пресс-службе команды заявили, что 24-летний норвежский футболист останется в составе до конца сезона 2033/2034.

«Тот факт, что контракт подписан на такой долгий срок, демонстрирует нашу приверженность Эрлингу как игроку и его любовь к нашему клубу», - заявил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

Ранее в СМИ появилась информация, что за продление контракта «Аль-Насром» португальский нападающий Криштиану Роналду получит не только деньги, но и 5% акций саудовского клуба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».