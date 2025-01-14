Экс-игрок сборной России по футболу Ионов завершил карьеру
Футболист, бывший игрок сборной России и футбольного клуба «Урал» Алексей Ионов завершил карьеру. Об этом рассказал президент екатеринбургской команды Григорий Иванов порталу Odds.ru.
«Леша решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера. Он уже где-то помогает кому-то, начал работать. Я желаю ему только добра, он показал, что он... очень хороший человек», — отметил Иванов.
Президент «Урала» подчеркнул, что клуб тепло расстался с футболистом, «претензий нет».
Ранее стало известно, что 35-летний Ионов и команда из Екатеринбурга договорились о расторжении контракта. Футболист выступал за «Урал» с февраля 2024 года.
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