Емельяненко анонсировал бой в России

По словам тяжеловеса, такая договоренность достигнута с главой Bellator Скоттом Кокером, и организация планирует проведение турнира в России со зрителями, пишет Lenta.ru.

Накануне, 17 апреля Кокер сделал заявление о завершении выступлений 44-летнего Емельяненко через два боя. По его мнению, важно дать возможность зрителям наблюдать последние бои спортсмена с трибун.

Напомним, во время последнего поединка в декабре 2019-го в Японии российский тяжеловес нокаутировал американского соперника Квинтона Джексона.

