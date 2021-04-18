Емельяненко анонсировал бой в России
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко намерен провести поединок на Родине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам тяжеловеса, такая договоренность достигнута с главой Bellator Скоттом Кокером, и организация планирует проведение турнира в России со зрителями, пишет Lenta.ru.
Накануне, 17 апреля Кокер сделал заявление о завершении выступлений 44-летнего Емельяненко через два боя. По его мнению, важно дать возможность зрителям наблюдать последние бои спортсмена с трибун.
Напомним, во время последнего поединка в декабре 2019-го в Японии российский тяжеловес нокаутировал американского соперника Квинтона Джексона.
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