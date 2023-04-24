Теннисистку сняли с рейса польской авиакомпании из-за российского паспорта
Российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с авиарейса, выполнявшегося польской авиакомпанией LOT. Об этом спортсменка рассказала в своем аккаунте в Itstagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).
По словам теннисистки, с ней обращались как с человеком третьего сорта. Россиянка направлялась на турнир на Корсике из Каира через Варшаву в Ниццу. Дьяченко заявила, что ей пришлось оставаться в терминале каирской воздушной гавани на протяжении 18 часов.
Спортсменка посетовала, что она была вынуждена спать на скамейках без еды и возможности выйти из здания аэропорта. Она заявила, что виной всему правила авиакомпании LOT Airlines, запретившей гражданам России летать ее рейсами. «У меня, кстати, были все рекомендательные письма от WTA, ITF, но в современном теннисе это, похоже, ничего не меняет в реальности», — возмутилась россиянка.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Россия должна ликвидировать все права на интеллектуальную собственность, зарегистрированную в тех странах Евросоюза, которые намеренно не выдают россиянам шенгенские визы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru