Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова в октагон за 30-й победой

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт ради 30-й победы, ведь этого хотел его отец, сообщил в эфире CBS Sports Radio глава UFC Дана Уайт.

«Я думаю, что он не завершил карьеру. Его отец хотел, чтобы он добился 30-0, и я думаю, что он хочет выполнить желание», — сказал Уайт.

В настоявшее время в активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках, из них 13 - в UFC.

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой над американским соперником Джастином Гэтжи на турнире UFC. Россиянин после боя объявил о своем решении завершить спортивную карьеру.

