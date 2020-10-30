Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова в октагон за 30-й победой
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может вернуться в спорт ради 30-й победы, ведь этого хотел его отец, сообщил в эфире CBS Sports Radio глава UFC Дана Уайт.
«Я думаю, что он не завершил карьеру. Его отец хотел, чтобы он добился 30-0, и я думаю, что он хочет выполнить желание», — сказал Уайт.
В настоявшее время в активе Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках, из них 13 - в UFC.
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой над американским соперником Джастином Гэтжи на турнире UFC. Россиянин после боя объявил о своем решении завершить спортивную карьеру.
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