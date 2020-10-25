Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой над Гэтжи

Президент России Владимир Путин позвонил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову и поздравил его с победой над американским соперником Джастином Гэтжи на турнире UFC. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи во втором раунде боя, который состоялся в субботу в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин после боя объявил о своем решении завершить спортивную карьеру.

В его активе 29 побед в 29 поединках, из них 13 - в UFC, отмечает РИА Новости.

