Экс-тренера «Спартака» Абаскаля уволили из «Гранады» после трех месяцев работы
21 сентября 202408:15
Бывшего главного тренера футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаля уволили с должности главного тренера испанской команды «Гранада». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«"Гранада" расторгает контракт, связывающий его с тренером Гильермо Абаскалем», — отмечается в сообщении.
Абаскаль стал главным тренером команды в июне. «Гранада» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, под руководством специалиста команда провела шесть игр, на ее счету одна победа, три ничьих и два поражения. Клуб оказался в двух очках от зоны вылета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru