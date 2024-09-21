Экс-тренера «Спартака» Абаскаля уволили из «Гранады» после трех месяцев работы

Бывшего главного тренера футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаля уволили с должности главного тренера испанской команды «Гранада». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Спартак» уволил Абаскаля после поражения от «Сочи»

«"Гранада" расторгает контракт, связывающий его с тренером Гильермо Абаскалем», — отмечается в сообщении.

Абаскаль стал главным тренером команды в июне. «Гранада» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, под руководством специалиста команда провела шесть игр, на ее счету одна победа, три ничьих и два поражения. Клуб оказался в двух очках от зоны вылета.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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