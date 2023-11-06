Экс-тренер «Спартака» заявил, что клуб превратился в середнячка
Бывший тренер московского ФК «Спартак» Валерий Гладилин заявил, что «красно-белые», а также московский «Локомотив», превратились из лидеров чемпионата в середняков, сообщает Газета.Ru.
Комментируя матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались столичные команды, он указал, что у обоих клубов отсутствует поставленная игра, поэтому они занимают в турнирной таблице шестые-седьмые места.
«Команды, которые ставят перед собой задачи бороться за медали, а уж тем более за чемпионство, должны играть с позиции силы. А этого нет ни у одних, ни у других», - подчеркнул Гладилин.
Ранее «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в столичном дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды встретились на «РЖД-Арене». Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru