СМИ: Cатирик Лион Измайлов спустя пять лет лечения победил рак кожи

Писатель-сатирик Лион Измайлов, который в течение пяти лет боролся с раком кожи, победил болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, у юмориста диагностировали заболевание в 2020 году.

«У него обнаружили рак кожи на ранней стадии. [Лион] Моисеевич проходил курс лечения и соблюдал рекомендации врачей», - пишет Mash.

Измайлов смог побороть болезнь, 85-летнего сатирика исключили из реестра онкобольных.

Ранее стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты, пишет 360.ru.

