СМИ: Cатирик Лион Измайлов спустя пять лет лечения победил рак кожи
20 мая 202510:27
Писатель-сатирик Лион Измайлов, который в течение пяти лет боролся с раком кожи, победил болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, у юмориста диагностировали заболевание в 2020 году.
«У него обнаружили рак кожи на ранней стадии. [Лион] Моисеевич проходил курс лечения и соблюдал рекомендации врачей», - пишет Mash.
Измайлов смог побороть болезнь, 85-летнего сатирика исключили из реестра онкобольных.
Ранее стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru