Экс-тренер Даниила Медведева рассказал о его отказе сменить российское гражданство
Бывший наставник ныне проживающего в Монако теннисиста Даниила Медведева Жан-Рене Лиснар рассказал об отказе спортсмена от предложения поменять спортивное гражданство в молодости. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, Медведев всегда гордился тем, что выступает за Россию. Лиснар отметил, что принадлежность к своей стране — национальная черта русских.
Сейчас Даниил Медведев — четвертая ракетка мира. Он находился на вершине списка Ассоциации теннисистов-профессионалов в течение 16 недель с перерывом, тем самым поставив рекорд среди российских спортсменов. На личном счету Медведева победа на US Open в 2021 году.
Ранее стало известно о смене российским гонщиком Жильцовым гражданства ради ралли «Дакар». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 761 / сут.
Умерли
389 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 672 / сут.
- ООН призвали к расследованию иранских беспилотников на Украине
- В Белгороде студентов переводят на дистанционное обучение до 1 декабря
- В РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь
- В Европе ожидают, что новый вариант «омикрона» станет доминирующем в ряде стран
- Воробьев: Подмосковье готово принять жителей приграничных районов Белгородской области
- Симоньян поспособствовала мобилизации неплательщиков алиментов в Сочи
- Экс-тренер Даниила Медведева рассказал о его отказе сменить российское гражданство
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета
- Евросоюз продолжит увеличивать помощь Украине
- ФБР изъяло из поместья Трампа секретные данные о Китае и Иране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru