Экс-тренер Даниила Медведева рассказал о его отказе сменить российское гражданство

По словам тренера, Медведев всегда гордился тем, что выступает за Россию. Лиснар отметил, что принадлежность к своей стране — национальная черта русских.

Сейчас Даниил Медведев — четвертая ракетка мира. Он находился на вершине списка Ассоциации теннисистов-профессионалов в течение 16 недель с перерывом, тем самым поставив рекорд среди российских спортсменов. На личном счету Медведева победа на US Open в 2021 году.

Ранее стало известно о смене российским гонщиком Жильцовым гражданства ради ралли «Дакар». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

