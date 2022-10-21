Экс-тренер Даниила Медведева рассказал о его отказе сменить российское гражданство

Бывший наставник ныне проживающего в Монако теннисиста Даниила Медведева Жан-Рене Лиснар рассказал об отказе спортсмена от предложения поменять спортивное гражданство в молодости. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

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По словам тренера, Медведев всегда гордился тем, что выступает за Россию. Лиснар отметил, что принадлежность к своей стране — национальная черта русских.

Сейчас Даниил Медведев — четвертая ракетка мира. Он находился на вершине списка Ассоциации теннисистов-профессионалов в течение 16 недель с перерывом, тем самым поставив рекорд среди российских спортсменов. На личном счету Медведева победа на US Open в 2021 году.

Ранее стало известно о смене российским гонщиком Жильцовым гражданства ради ралли «Дакар». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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