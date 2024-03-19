Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что выживает на пенсию в 22 тысячи рублей

Бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал, что «выживает» в столице на пенсию в 22 тысячи рублей, передает «Чемпионат».

Он признался, что вынужденно работает курьером в московском ресторане. По его словам, он работает без машины, «развозит пироги по городу», а за каждый заказ получает не больше 250 рублей.