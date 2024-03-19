Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что выживает на пенсию в 22 тысячи рублей

Бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов рассказал, что «выживает» в столице на пенсию в 22 тысячи рублей, передает «Чемпионат».

Он признался, что вынужденно работает курьером в московском ресторане. По его словам, он работает без машины, «развозит пироги по городу», а за каждый заказ получает не больше 250 рублей.

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В 90-е годы Хусаинов был арбитром ФИФА, а также возглавлял коллегию судей.

До этого на свою пенсию также пожаловался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, который назвал размер выплат «смешным», пишет Sport24. По его словам, на такую пенсию надо сидеть дома или погибнуть, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Игорь Уткин
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