Экс-спартаковец Павлюченко назвал издевательством вызов бразильцев в сборную РФ

В интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова он отметил, что так могут поступать «Андорра, Фарерские Острова или Мальдивы», где нет своих футболистов, однако в отношении России это издевательство.

Павлюченко напомнил, что в российскую сборную после получения паспорта РФ вызывались бразильцы Ари и Гилерме.

«Вы издеваетесь?! У нас 150 млн человек в стране! Лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Нельзя так!» - заключил экс-спартаковец.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, сообщает RT.

