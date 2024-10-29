Экс-спартаковец Павлюченко назвал издевательством вызов бразильцев в сборную РФ

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко выступил против приглашения в национальную команду натурализованных бразильских игроков.

Экс-тренер «Зенита» раскритиковал количество иностранцев в команде

В интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова он отметил, что так могут поступать «Андорра, Фарерские Острова или Мальдивы», где нет своих футболистов, однако в отношении России это издевательство.

Павлюченко напомнил, что в российскую сборную после получения паспорта РФ вызывались бразильцы Ари и Гилерме.

«Вы издеваетесь?! У нас 150 млн человек в стране! Лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Нельзя так!» - заключил экс-спартаковец.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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