Экс-спартаковец Павлюченко назвал издевательством вызов бразильцев в сборную РФ
Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко выступил против приглашения в национальную команду натурализованных бразильских игроков.
В интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова он отметил, что так могут поступать «Андорра, Фарерские Острова или Мальдивы», где нет своих футболистов, однако в отношении России это издевательство.
Павлюченко напомнил, что в российскую сборную после получения паспорта РФ вызывались бразильцы Ари и Гилерме.
«Вы издеваетесь?! У нас 150 млн человек в стране! Лучше мы будем проигрывать, но будем играть своими футболистами. Нельзя так!» - заключил экс-спартаковец.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство России капитана футбольного «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru