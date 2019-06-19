Экс-президента УЕФА отпустили из-под стражи после многочасового допроса

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини освободили из-под стражи после допроса. Об этом сообщает RT со ссылкой на France-Presse.

Допрос продолжался несколько часов. По его окончании адвокат Уильям Бурдон заявил прессе, что «слишком много шума было создано на пустом месте».

Мишель Платини был взят по стражу во вторник, 18 июня по делу о коррупции, сообщает life.ru. Речь идет о выборе Катара местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Дело было открыто после того, как ряд футбольных функционеров заявили о подкупе голосов представителями ближневосточной страны, пишут «Известия».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН объяснил, почему сомневается в справедливости обвинений в адрес Мишеля Платини.



