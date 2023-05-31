Экс-нападающий «Зенита» Азмун попал в сборную худших игроков Бундеслиги

Спортивный канал ESPN представил собственную версию символической сборной чемпионата Германии по футболу, в которую вошли худшие игроки Бундеслиги.

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В этот список попал бывший нападающий петербургского «Зенита» иранец Сердар Азмун, который в настоящее время выступает за «Байер» из Леверкузена.

Кроме него, худшими в ESPN признали Мануэля Нойера («Бавария»), Джонджо Кенни («Герта»), Максанса Лакруа («Вольфсбург»), Макото Хасебе («Айнтрахт»), Давида Раума («Лейпциг»), Юлиана Вайгля («Боруссия», Менхенгладбах), Садио Мане («Бавария»), Райана Гравенберха («Бавария»), Алассана Плеа («Боруссия», Менхенгладбах) и Патрика Шика («Байер»).

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти после ухода из «Наполи» может вновь возглавить один из клубов Российской премьер-лиги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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