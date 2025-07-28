Экс-министр спорта Колобков: В Грузии против спортсменов из РФ протестуют фрики
Грузины любят протестовать, при этом связывая все свои проблемы с Россией. Об этом NEWS.ru заявил бывший глава Минспорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.
Комментируя протесты в Грузии по поводу участия российских фехтовальщиков в чемпионате мира, он указал, что их устраивает «небольшая группа неких фриков и маргиналов».
«Я надеюсь, когда-нибудь они придут в себя, одумаются и вспомнят про грузинское гостеприимство... Я уверен, что это не позиция всей Грузии», - заключил он.
Ранее в Тбилиси, где проходит чемпионат мира по фехтованию, группа людей организовала антироссийский митинг возле Олимпийского дворца, а также возле гостиницы, где проживали российские спортсмены, сообщает RT.
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