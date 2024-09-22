Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку «Зенита» ради помощи курянам

Один из самых титулованных футболистов Украины, бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук передал 700 тысяч рублей на помощь жителям Курской области.

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Спортсмен продал на аукционе свою футболку, выпущенную к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. На вещи также есть и его автограф.

Вырученные деньги он отправил пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Тимощук играл за национальную команду до 2016 года, с 2017-го он работает помощником тренера петербургского «Зенита». После начала СВО Киев наложил на спортсмена санкции, лишив всех завоеванных на Украине титулов и пожизненно запретив работать в стране.

Ранее стало известно, что жители Курской области при утрате имущества первой необходимости смогут получить выплаты размером от 75 до 150 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболГуманитарная ПомощьАукционКурская ОбластьУкраина

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