Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку «Зенита» ради помощи курянам

Спортсмен продал на аукционе свою футболку, выпущенную к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда. На вещи также есть и его автограф.



Вырученные деньги он отправил пострадавшим от обстрелов ВСУ.

Тимощук играл за национальную команду до 2016 года, с 2017-го он работает помощником тренера петербургского «Зенита». После начала СВО Киев наложил на спортсмена санкции, лишив всех завоеванных на Украине титулов и пожизненно запретив работать в стране.

Ранее стало известно, что жители Курской области при утрате имущества первой необходимости смогут получить выплаты размером от 75 до 150 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

