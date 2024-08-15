МЧС: За сутки в Курскую область доставили 360 тонн гуманитарных грузов

За сутки в Курскую область доставили 360 тонн гуманитарных грузов, рассказал представитель ведомства Артем Шаров.

Всего прибыло свыше 1 300 тонн гумпомощи с начала провокационных действий ВСУ. За минувшие сутки в безопасные районы уехали 720 человек.

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В общей сложности в регион, который подвергся нападению Вооруженных сил Украины, уже прибыло 33 ведомственных гуманитарных колонны. Ранее в МЧС объявили о готовности 400 пунктов временного размещения принять жителей Курской области. Общей вместимость ПВР составляет 30 тысяч мест

По данным Шарова, до этого приграничье Курской области покинули свыше двух тысяч человек – как самостоятельно, так и организованно в автоколоннах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации МЧС, сейчас в пунктах временного размещения находятся восемь тысяч человек, из них более 2200 детей.

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Фото: t.me/mchs_46
ТЕГИ:МЧСКурская Область

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