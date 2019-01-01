Экс-капитан сборной РФ по хоккею назвал секрет успеха россиян на ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии - 7:4. Таким образом, «Красная машина» одержала семь побед и стала единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале Россия сыграет с командой США в четверг, 23 мая.

Если российские хоккеисты продолжат играть, как во втором периоде встречи со Швецией, то успех им гарантирован, заявил в эфире НСН двукратный чемпион мира в составе сборной России, бывший ее капитан и Заслуженный мастер спорта Алексей Морозов (слушайте аудио).