Спорт

Экс-капитан сборной РФ по хоккею назвал секрет успеха россиян на ЧМ

22 мая09:40
Алена Якушова

Двукратный чемпион мира в составе сборной России рассказал НСН, как нашим хоккеистам удалось одержать победу над шведами.

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Словакии - 7:4. Таким образом, «Красная машина» одержала семь побед и стала единственной командой, которая на турнире не потерпела ни одного поражения. В четвертьфинале Россия сыграет с командой США в четверг, 23 мая.

Если российские хоккеисты продолжат играть, как во втором периоде встречи со Швецией, то успех им гарантирован, заявил в эфире НСН двукратный чемпион мира в составе сборной России, бывший ее капитан и Заслуженный мастер спорта Алексей Морозов (слушайте аудио).

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«Хорошо подошли, подготовились, уверенно все игры прошли. Со шведами вчера не очень начали первый период, не могли поймать свою игру. А на второй вышли и показали совсем другой хоккей, зрелищный, и голы оттуда пошли. Забили, реализовали свои моменты. Потом где-то вратарь дрогнул, уже больше до разгрома дело доходило. Если наши будут продолжать также играть, как вчера второй период играли, то нас ждет хороший результат!», — сказал хоккеист.

Напомним, Сборная России стала лидером группы В чемпионата мира в Словакии, одержав победу во всех семи встречах. Команда Швеции пробилась в плей-офф с третьей строчки. Между тем, сборная Канады обыграла США в заключительном матче группового этапа ЧМ

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ФОТО: РИА Новости
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